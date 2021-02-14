أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رياح وعواصف رملية.. ماذا يعني "منخفض القبرصي" الذي تتعرض له الثلاثاء؟

Print
رياح وعواصف رملية.. ماذا يعني "منخفض القبرصي" الذي تتعرض له مصر الثلاثاء؟ رياح وعواصف رملية.. ماذا يعني "منخفض القبرصي" الذي تتعرض له الثلاثاء؟

مصراوي Masrawy

08:34 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على ما يسمى "بانخفاضات قبرص الجوية".

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هناك ميلا أكيدا لبقائها متمركزة عدة أيام بجوار جزيرة قبرص حيث تظهر خرائط التنبؤات سلسلة من الجبهات الباردة، التي تسافر في اتجاه الشرق نحو العراق ومنها ما يسير جنوبًا ليغذي السودان بالهواء القطبي البارد ويدخل عليها عواصف ترابية.

وأوضحت: "تأتي انخفاضات قبرص من غرب البحر المتوسط فتمر على شمال مصر حتى تصل الجزيرة العربية"، مؤكدة أنه عند مرورها على مصر تسبب ازديادًا في سرعة الرياح وهبوب عواصف رملية، وقد يعقب ذلك رخة من المطر عند دخول جبهتها الباردة، وبعد وصولها إلى جزيرة قبرص تمكث يومًا أو أكثر قليلًا وسرعان ما تزداد قوة عندما تتغذى بتيارات قطبية مستمرة من البلقان يعززها تيارات ساخنة من العراق تسير محاذية للهضاب.

وتابعت: "معنى ذلك أنه لا توجد طاقة حرارية كافية لنمو الانخفاض إلا بهبوب تيار قطبي قاري بارد بمعنى الكلمة يأتي من أو البلقان، وهذا لا يحدث إلا بعد وصول الانخفاض إلى قبرص ووقوفه هناك، أما إذا فارقها مسرعًا -كما يحدث أحيانًا- فإن عامل الاضطراب ينتهي ويستقر الجو في مصر بسرعة".

وأكدت هيئة الأرصاد، أن المنخفض السطحي المؤثر على البلاد يوم الثلاثاء المقبل هو "منخفض قبرصي" وهذا هو توصيفه الفني، وتختلف الأجواء الجوية المصاحبة له باختلاف شدته وعمقه.

وطالبت الهيئة، بمتابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولًا بأول لتحري الدقة ولأخذ المعلومة الفنية من مصدرها.

اقرأ أيضًا..

- "الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لدرجات حرارة "قطبية" غير مسبوقة

- أكبر انخفاض منذ بداية الشتاء.. الأرصاد: موجة عدم استقرار بالطقس هذا الموعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية