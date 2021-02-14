وزير السياحة والآثار يتفقد المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، يرافقه أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، زيارة تفقدية للمركز المصري للقيادة الآمنة (RSTC) Road Safety Training Centre التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية بمدينة 15 مايو، والذي يتولى تدريب وتأهيل مهني ومحترف لقائدي المركبات السياحية وغيرها طبقًا للمعايير الدولية للقيادة الآمنة.

وبحسب بيان اليوم الأحد، تأتي هذه الزيارة للوقوف على آليات سير العمل بالمركز وبحث سبل تطويره وتعزيز الاستفادة القصوى منه للحد من حوادث الطرق، حيث إنه يعتمد في برامج التدريب الخاصة به على تقنية المضامير الإلكترونية التي تحاكي الظروف غير المتوقعة، وكيفية تفاديها بشكل يضمن سلامة الركاب والمركبات.

وتضمنت الجولة، المبنى الإداري وقاعات التدريب، بجانب تفقد المضامير المُعدة للتدريب، حيث استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن خطة تطوير المركز وكيفية الاستفادة القصوى منه، كما تم خلال الزيارة مناقشة مقترحات تطوير المركز وتنويع البرامج التدريبية السياحية به.

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