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"أوهم المواطنين بالتعيين في النقل".. القبض على منتحل شخصية الفريق كامل الوزير

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"أوهم المواطنين بالتعيين في النقل".. القبض على منتحل شخصية الفريق كامل الوزير "أوهم المواطنين بالتعيين في النقل".. القبض على منتحل شخصية الفريق كامل الوزير

مصراوي Masrawy

08:31 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على منتحل صفة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، للمرة الثالثة.

ترجع الواقعة بعدما تلقى اللواء طارق الزواوي مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، واللواء عمرو بحر مدير مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، بلاغاً بانتحال عاطل شخصية الفريق كامل الوزير، والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية لتعيينهم بوزارة النقل والمواصلات.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل يدعى "هشام صلاح إبراهيم عبدالرحمن" مواليد 1993، مقيم مركز شركة القناطر بالجيزة، وأمكن ضبطه على الفور.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ بغرض النصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بتعيينهم في وظائف بوزارة النقل.

حرر محضر رقم 1762 جنح منشية القناطر، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

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