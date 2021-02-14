"نعوّل على أخلاق الشباب".. "تنظيم الاتصالات" يكشف طرق التعامل مع المواقع الإباحية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

سلّم محمد عبدالفتاح، ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، ردًا كتابيًا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إغلاق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، في خطابه الذي سلّمه لرئيس اللجنة، على هامش الاجتماع أنه يوجد الآلاف من التطبيقات والمواقع على شبكات الاتصالات الدولية يمكن للمستخدمين الولوج إليها عبر روابط الإنترنت من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الإنترنت، ويتم ولوج المستخدمين من خلال متصفحات الإنترنت أو تطبيقات الموبايل والأجهزة اللوحية.

وأضاف: "هذه المواقع والبرامج الإلكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة، ويكون دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد حصول الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات (الإنترنت) من خلال 3 خطوات".

وتابع: "الخطوة الأولى التأكد من قيام الشركات باتخاذ ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم إلى شبكة الإنترنت أما الثانية فترتبط بتوعية جمهور المستخدمين لشبكة الإنترنت في كيفية الاستخدام الآمن للشبكة والتوعية لحماية المستخدمين وحماية البيانات الشخصية لهم ضد الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة والجرائم المعلوماتية".

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة هي مخاطبة المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن ذلك فنيًا، بعد صدور قرار الحجب من الجهات القضائية المختصة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

وواصل ممثل جهاز الاتصالات في خطابه: "لما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف إلى أهمية تعزيز الوعي الإلكتروني لدى كافة المستخدمين والاستفادة من مميزات هذه الشبكة العنكبوتية والحماية من أثارها الضارة، والمحافظة على تقاليد وعادات الشعب المصري والأخلاق والآداب العامة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد البرامج التدريبية والندوات وورش العمل بالإضافة إلى إصدار العديد من المطبوعات لرفع مستوى التوعية لدى مستخدمي شبكة الإنترنت".

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعوّل كثيرًا على تكاتف وتعاون كافة المؤسسات والجهات في المجتمع وعلى أخلاقيات الشباب المصري السامية للتوعية من مخاطر هذه المواقع الضارة، ولا يدخر جهدًا لتقديم كافة الدعم والمساعدة في هذا الشأن.