بالأحمر الناري.. هند صبري تحتفل بـ"الفلانتين" بإطلالة ساحرة

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة احتفالا بعيد الحب، حيث كتبت عبارتها الشهير "عايزة ورد يا إبراهيم".

وظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانًا قصير من الجوبير والشراشيب، بقصة كب مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت قصة ديل الحصان، ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي، وأحمر الخدود، منسقة الإطلالة مع إكسسوارات بسيطة ورقيقة، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وأبرزت عن أنوثتها.

