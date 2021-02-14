أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"زراعة البرلمان" توافق على بيان وزير الموارد المائية والري

Print
"زراعة البرلمان" توافق على بيان وزير الموارد المائية والري "زراعة البرلمان" توافق على بيان وزير الموارد المائية والري

مصراوي Masrawy

07:50 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري اليوم الأحد، على بيان وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

وأكد الحصري، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية.

وأكد ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الري، وإحلال وتأهيل محطات الصرف والري، وتوعية المواطنين للحفاظ على المياه. ​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية