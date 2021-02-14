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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بالحفاظ على صحة الطلاب بشكل أساسي مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ومنح الاختيار لأولياء الأمور فيما يرونه مناسب لأبنائهم فمن يرغب في عودتهم للمدارس فهذا الأمر متاح، ومن لايرغب فهناك البديل وهو التعليم عن بعد.

وتابع راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مصر من الدول القليلة التي أكملت العام الدراسي الماض في ظل جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم أجمع، وهو مانسعى له خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات معدة مسبقًا للتعامل مع كل الظروف ولم يعد هناك مجالًا للصدفة خاصة أن الأمر يتعلق بـ23 مليون طالب.

وواصل راضي: "الرئيس السيسي يهتم دائمًا بجانب منظومة التعليم، بصحة الطلاب البدنية بالإضافة لوجود الطلاب في بيئة صحية سليمة ومنظومة على أعلى مستوى، تهتم بتقديم الوجبات للطلاب وتوفير كافة أجواء الاستمرارية".