لمدة 6 أشهر.. معهد "العاصمة النموذجي" يدشِّن حملة "الصلاة نور"

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في إطار الشراكة المجتمعية بين وزارة التعليم وهيئة الأمر بالمعروف

دشَّن عادل بن ناصر الطخيم، القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي، حملة "الصلاة نور" التي ستنفَّذ في الأقسام التعليمية للمعهد. وقد شارك في التدشين مساعدوه، بمتابعة مدير الإشراف التربوي، وقادة الأقسام. الجدير بالذكر أن الحملة ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتفصيلاً، تستمر الحملة لمدة 6 أشهر خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، وسيتم نشر محتواها في المنصات والقنوات التعليمية التابعة للمعهد، وعبر منصة مدرستي.

وأكد "الطخيم" أهمية الحملة وأهدافها النبيلة التي تسعى إلى بناء الشخصية الإسلامية للطالب. وستكون الحملة متوافقة مع تعميم نائب وزير التعليم، وستُنفَّذ جميع برامجها عن بُعد، بمشاركة الطالب والمعلم وشركاء النجاح (الأسرة في المنزل)، وبمتابعة من اللجنة المكلفة بالمعهد، بالتعاون مع قادة الأقسام.

واشتمل التدشين على شرح، قدَّمه مشرف النشاط الثقافي الدكتور عادل الملحم، عن أهداف الحملة التي تستمر ستة أشهر، وتتضمن برامج توعوية عن أهمية الصلاة وفضائلها الإعلامية المصاحبة للبرنامج.

وأوضح الملحم أن الحملة سيتخللها العديد من المسابقات والبرامج التطوعية والكلمات الإرشادية التي تتحدث عن فضل الصلاة، ولوحة الحائط الإلكتروني. ثم قدَّم مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري شرحًا عن الحملة الإعلامية المصاحبة.