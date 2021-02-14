أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودان يؤكد تعاونه التام مع بعثة "يونيتامس"

Print
السودان يؤكد تعاونه التام مع بعثة "يونيتامس" السودان يؤكد تعاونه التام مع بعثة "يونيتامس"

مصراوي Masrawy

07:28 م الأحد 14 فبراير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق ابراهيم جابر تعاون السودان التام مع بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بما يمكنها من الاضطلاع بدورها وتسهيل مهامها في السودان.
وشدد الفريق ابراهيم جابر - خلال لقائه، اليوم الأحد مع فولكر بيرس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس" - على تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن الخاص بإنشاء البعثة، والذي حدد 4 أهداف للبعثة، متمثلة في المساعدة في التحول السياسي، والمساعدة في إرساء دعائم السلام، وبناء السلام، وحشد الدعم.
وقال السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لبعثة "يونيتامس"، في تصريح صحفي، "إن الطرفين اتفقا على الاستمرار في التعاون التام من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف البعثة مع فريق الدعم القطري"، مؤكدا التزام البعثة بتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية