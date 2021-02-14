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حيل بسيطة للظهور بمكياج جذاب وساحر في عيد الحب

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حيل بسيطة للظهور بمكياج جذاب وساحر في عيد الحب حيل بسيطة للظهور بمكياج جذاب وساحر في عيد الحب

مصراوي Masrawy

07:30 م الأحد 14 فبراير 2021

كتبت-شيماء مرسي:

تحرص العديد من السيدات الحصول على مكياج جذاب وناعم يوم عيد الحب للظهور بلوك مختلف ومميز.

وهناك بعض النصائح التي تمنحك مظهرًا جذابًا ومختلفا عند وضع المكياج في عيد الحب، نذكرها وفقا لموقعي "makeup" و"marieclaire":

1- نظفي بشرتك أولًا باستخدام المنظف الخاص بنوع بشرتك يوميًا، ويمكنك أيضا القيام بعمل ماسكات للبشرة.


2- ضعي كريم الأساس المناسب لبشرتك ويجب عدم الإكثار من كريم الأساس على بشرتك حتى لا يبدو المكياج ثقيلًا.

3- يمكنك رسم العيون بالآيلاينر وتكثيف الرموش بالماسكرا، هذه طريقة بسيطة لإظهار جمال عيونك.

4- يمكنك وضع ظلال العيون ذو الألوان الفاتحة للحصول على مكياج هادئ لعيد الحب.

5- اختاري طلاء أظافر أحمر أو بينك، فهذا الألوان تتناسب مع يوم عيد الحب.

6- احرصي على اختيار أحمر الشفاه باللون الأحمر للظهور بلوك مختلف ومميز لعيد الحب.

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