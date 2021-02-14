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"الصحة" تطلق حملة توعوية تحت شعار "سند لهم"

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"الصحة" تطلق حملة توعوية تحت شعار "سند لهم" "الصحة" تطلق حملة توعوية تحت شعار "سند لهم"

أطلقت "الصحة" حملة توعوية تحت شعار "سند لهم"؛ إذ تستهدف الحملة الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، ومن أبرزهم (كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة وأصحاب الأمراض المزمنة).

وتتضمن الحملة حث هؤلاء الأشخاص المؤثرين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل (لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح)؛ حتى يكونوا سندًا لهذه الفئات، وبالأخص في هذه الفترة الحرجة مع تزايد الحالات.

وتشمل أهداف الحملة "التذكير بالفئات الأكثر تأثـرًا بمضاعـفـات ، والتشديد عــلـى ضـــرورة الالتــزام بالإجراءات الوقائية، وأهمية أخذ لقاح كورونا، إضافة إلى التقليل -بإذن الله- من نسبة الإصابات بفيروس كورونا من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفاته".

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" التوعوية بفيروس كورونا؛ إذ تعمل على توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID19 ، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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