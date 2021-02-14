أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يوجه بتوزيع ألف وجبة يوميًّا للمتضررين من جائحة كورونا

Print
ضمن مبادرات "خيرات الرياض"

أمير الرياض يوجه بتوزيع ألف وجبة يوميًّا للمتضررين من جائحة كورونا

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًّا ولمدة شهر ضمن مبادرة "خيرات الرياض" لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا، وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

ويذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" انطلقت بتوجيهات أمير منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، وتتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والعمالة الوافدة المقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا.

أمير الرياض يوجه بتوزيع ألف وجبة يوميًّا للمتضررين من جائحة كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية