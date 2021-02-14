عشرات الآلاف يحتجون في ميانمار ضد الانقلاب

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بانكوك - (د ب أ)

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع ميانمار، اليوم الأحد، لليوم التاسع على التوالي احتجاجًا على الانقلاب العسكري.

وتجمع حشد من الأشخاص لليوم الثاني على التوالي أمام السفارة الأمريكية في يانجون، دعمًا لإعلان واشنطن عن فرض عقوبات في أعقاب انتزاع الجيش للسلطة.

في غضون ذلك، تصاعدت المخاوف من رد عسكري عنيف حيث شوهد عدد من الدبابات تدخل المدينة، حسبما قال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مضيفًا أن الشعب يخشى الأمور السيئة.

وتم على الإنترنت تداول صور للدبابات التي وصلت، وأفادت صحيفة "ذا إيراوادي" بأنه من المقرر حظر الإنترنت خلال الليل بناء على تعليمات عسكرية.

وفي الماضي، سحق الجيش المقاومة بشكل متكرر من خلال انتهاج العنف.

وجاء الانقلاب في أول فبراير بعد انتخابات في نوفمبر 2020 التي وصفها الجيش بأنها مزورة.

واعتُقل زعماء سياسيون من بينهم الزعيمة السياسية ومستشارة الدولة أون سان سو تشي في أعقاب الانقلاب.