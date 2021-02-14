أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عشرات الآلاف يحتجون في ميانمار ضد الانقلاب

Print
عشرات الآلاف يحتجون في ميانمار ضد الانقلاب عشرات الآلاف يحتجون في ميانمار ضد الانقلاب

مصراوي Masrawy

07:16 م الأحد 14 فبراير 2021

بانكوك - (د ب أ)

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع ميانمار، اليوم الأحد، لليوم التاسع على التوالي احتجاجًا على الانقلاب العسكري.

وتجمع حشد من الأشخاص لليوم الثاني على التوالي أمام السفارة الأمريكية في يانجون، دعمًا لإعلان واشنطن عن فرض عقوبات في أعقاب انتزاع الجيش للسلطة.

في غضون ذلك، تصاعدت المخاوف من رد عسكري عنيف حيث شوهد عدد من الدبابات تدخل المدينة، حسبما قال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مضيفًا أن الشعب يخشى الأمور السيئة.

وتم على الإنترنت تداول صور للدبابات التي وصلت، وأفادت صحيفة "ذا إيراوادي" بأنه من المقرر حظر الإنترنت خلال الليل بناء على تعليمات عسكرية.

وفي الماضي، سحق الجيش المقاومة بشكل متكرر من خلال انتهاج العنف.

وجاء الانقلاب في أول فبراير بعد انتخابات في نوفمبر 2020 التي وصفها الجيش بأنها مزورة.

واعتُقل زعماء سياسيون من بينهم الزعيمة السياسية ومستشارة الدولة أون سان سو تشي في أعقاب الانقلاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية