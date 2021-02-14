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وزير الصحة الألماني يدافع عن تشديد قواعد الدخول إلى البلاد

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وزير الصحة الألماني يدافع عن تشديد قواعد الدخول إلى البلاد وزير الصحة الألماني يدافع عن تشديد قواعد الدخول إلى البلاد

مصراوي Masrawy

07:06 م الأحد 14 فبراير 2021

برلين - (د ب أ)

دافع وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن تشديد قواعد الدخول إلى ألمانيا على أجزاء من الحدود في إطار مكافحة كورونا بعد انتشار طفرات الفيروس في البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "يجب علينا أن نمنح مقاطعاتنا في المنطقة الحدودية إمكانية العودة إلى الهدوء".

وأضاف أنه هو شخصيًا نشأ في منطقة تبعد مسافة ستة كيلومترات من هولندا وأنه يُقَدِّر أوروبا مفتوحة الحدود " لكن هناك لحظات في الجائحة يتعين فيها اتخاذ مثل هذه القرارات لسلامة وصحة الجميع".

واعتبارًا من اليوم الأحد، شددت السلطات الألمانية قواعد الدخول إلى البلاد عبر المناطق الحدودية مع التشيك وولاية تيرول النمساوية بسبب انتشار طفرات كورونا هناك.

واعتبارا من اليوم لن يُسْمَح في هذه الأماكن سوى بدخول الألمان والأجانب الذين لهم مقر سكني أو تصريح إقامة في ألمانيا والعمالة الموسمية والأطقم الطبية.

وثمة استثناءات للأطقم الطبية وسائقي الشاحنات والعمالة الموسمية ومن المنتظر أن تبت ولايتا بافاريا وسكسونيا بحلول بعد غد الثلاثاء في استثناءات جديدة بالنسبة للشرائح المهنية المهمة لنظام الحياة.

وعن انتقاد المفوضية للرقابة الحدودية، قال شبان إن من الصحيح أن حرية نقل البضائع وحرية تنقل الأشخاص، من العناصر البناءة للاتحاد الأوروبي، بيد أن مكافحة الظهور المتكرر للطفرات الخطيرة على الحدود تستلزم اتخاذ هذه التدابير الحاسمة مؤقتا، وقانون الاتحاد الأوروبي ينص بالضبط على مثل هذه الاستثناءات أيضًا.

وأوضح الوزير أن قواعد الدخول ليس المقصود بها إعطاء تقييم للدول المجاورة وإنما التعامل بصورة بناءة مع الموقف " وللأسف فإن هذا الموقف قد خرج عن السيطرة في التشيك وكذلك أيضا في سلوفاكيا وتيرول، ويجب أن يكون لنا رد فعل".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لها حدود مع تسع دول في أوروبا.

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