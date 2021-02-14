التحالف: اعتراض 515 طائرة مسيرة حوثية منذ 2015

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، عن اعتراض 515 طائرة مسيرة للحوثيين، منذ بدء عملياته في اليمن عام 2015.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات لقناة العربية السعودية إن :"قوات التحالف نجحت في اعتراض 515 طائرة مسيرة و345 صاروخا باليستيا".

وأضاف المالكي أن:" الميليشيات الحوثية تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية".

ولفت إلى أن" التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي".

وتحدث بأن" تصعيد الحوثيين مؤخرا، متعمد، وأن قرارهم مسلوب من جنرالات إيران".

وأشار إلى مقتل أكثر من 700 حوثي خلال الأربعة أيام الأخيرة، بمواجهات مع الجيش اليمني وبغارات جوية للتحالف.

ويدعم التحالف ،بقيادة السعودية، الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين لاستعادة المدن التي يسيطرون عليها في البلاد.