تأجيل محاكمة عصابة الاتجار في البشر بالأزبكية إلى مارس المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عصابة الاتجار في البشر بالأزبكية لجلسة الأسبوع الثالث من شهر مارس المقبل.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "شريف. ح"، "وائل. م"، "أحمد. س"، "أحمد. م"، "هدي. ع"، "محمود. ع"، "كمال. خ"، "عصام. ك "، "ياسر. ع"، "حمدي. م"، "كريم. ص"، وشهرته كريم حوامدية، "ليلى. ا"، وشهرتها أم مروة، "حسن. ا"، وشهرته خالد المصري، "خالد. م"، "ياسر. ح"، "أيمن. ع"، "أحمد. ع"، وشهرته أحمد الصعيدي، "أحمد. ر"، وشهرته أبو حمزة، "مصطفى. ر"، وشهرته الحمزاوي، "جمال الدين. ن".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية للمجني عليهم "محمود. م"، "حسني. ق، "محمود. ا"، "عادل. ر"، "سليمان. ع"، "كريم. م"، "محمد. ج"، "محمد. ح"، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.