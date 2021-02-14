أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة شقراء تطلق برنامجًا لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية

Print
جامعة شقراء تطلق برنامجًا لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية جامعة شقراء تطلق برنامجًا لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية
يستهدف منسوبي التعليم وأفراد المجتمع المحلي

جامعة شقراء تطلق برنامجًا لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية

تطلق جامعة شقراء ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم الأحد، بالتعاون مع الكليات الطبية التطبيقية بالجامعة، برنامجها التدريبي الصحي.

يقام البرنامج تحت عنوان "مسعف"، لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بطريقة صحيحة.

ويستهدف البرنامج، الذي يستمر على مدى خمسة أيام حتى الخميس المقبل، تدريب وتهيئة منسوبي ومنسوبات التعليم في محافظات عدة، وأفراد المجتمع المحلي، وخلق نوع من الوعي والإدراك في التعامل الأمثل مع الحالات الصحية الطارئة.

ويقدم برنامج "مسعف" دورات تدريبية متخصصة في الفترة المسائية، عبر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية، وعدد من المتخصصين والفنيين الصحيين العاملين في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أكبر فائدة لأبناء المجتمع المحلي، بتعريفهم المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، والتعرف على مدى إمكانية التدخل من عدمه في مختلف المواقف والحوادث الطارئة.

ويسهم التعرف على مبادئ الإسعافات الأولية في تنمية قدرات غير المتخصصين في إنقاذ حياة الأشخاص وإزالة خطر الموت عنهم، خصوصًا العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا، وتأهيل شرائح مختلفة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن نشر هذه المبادئ بين كل فئات المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية