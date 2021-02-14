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"خطة البرلمان" تطالب المالية بسرعة استكمال صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين

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"خطة البرلمان" تطالب المالية بسرعة استكمال صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين "خطة البرلمان" تطالب المالية بسرعة استكمال صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين

مصراوي Masrawy

06:59 م الأحد 14 فبراير 2021

(مصراوي):

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من وزارة المالية، سرعة استكمال صرف المبلغ المطلوب لحافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي أو ما يعرف بـ"حافز الآداء الشهري للمعلمين" والذي يبلغ حوالي 500 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، في إطار آلية المراجعة الدورية التي تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها.

وتبين للجنة أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي 95.3 مليون جنيه ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم 904.7 مليون جنيه.

وأشارت اللجنة إلى أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم تبين أن هناك اختلاف بين إجمالي الأعداد الواردة بتاريخ فبراير 2020 والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ في يناير 2021، لذلك طالبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالأعداد المطلوبة لسرعة صرف الحافز المخصص، مع موافاة المبالغ التي تم صرفها، وأسباب اختلاف الأعداد الواردة.

من ناحيته قال ممثل وزارة التربية والتعليم، إن هناك مدارس تدخل في نظام الجودة وتستحق الحافز، مضيفًا ان هذا هو سبب الاختلاف والتباين في الأعداد المستحقة للحافز.

وطالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة موافاة وزارة المالية بالأعداد بدقة، وإرسال المستندات المطلوبة لعدم التأخير في استكمال الصرف.

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