تجديد حبس تشكيل عصابي استولى على 6 ملايين جنيه من تاجر بالبساتين

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، حبس 6 أشخاص، من بينهم أمين شرطة مفصول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مواطن بمنطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة.

البداية بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة البساتين، من أحد المواطنين مفاداه استدراج 6 أشخاص له بحجة مساعدته في تغيير مبلغ قدر بـ 6 ملايين للعملة الصعبة، وفور وصوله للمكان المتفق عليه بنطاق دائرة القسم، أوهموه أنهم ضباط بجهة سيادية على غير الحقيقة وقاموا بالاستيلاء على المبلغ الذي بحوزته ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أمين شرطة مفصول، بالاشتراك مع 5 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القيض على المتهمين سالفي الذكر، وجار التحقيق معهم حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.