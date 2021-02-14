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ضبط شخصين صورا مقاطع مع المواطنين بزعم ترويج مخدرات

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ضبط شخصين صورا مقاطع فيديو مع المواطنين بزعم ترويج مخدرات ضبط شخصين صورا مقاطع مع المواطنين بزعم ترويج مخدرات

مصراوي Masrawy

07:00 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

أقدم شخصان بكفرالشيخ على الادعاء بترويج المواد المخدرة على سبيل الدعابة وتصوير مقاطع لنشرها على أحدمواقع التواصل الإجتماعي.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول كفرالشيخ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بحوزة الأول "مايك صوت وكيس بلاستيك بداخله عدد من اللفافات السلفانية الفارغة " وبحوزة الثاني كاميرا.


وبمواجهة الأول قرر قيامه والثانى "نجل عمه" باستيقاف المارة وتصويرهم باستخدام الكاميرا وعرض اللفافات السلفانية الفارغة على المارة بزعم أن بداخلها مواد مخدرة، وعقب ذلك يتم الإفصاح لهم أنها فارغة، وقيامه بذلك على سبيل الدعابة.

وأضاف أنه كان يخطط لنشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الإجتماعى (يوتيوب) لتحقيق عدد من المشاهدات والحصول منها على مقابل مادى.

وبفحص الكاميرا تبين احتوائها على عدة مقاطع فيديو مصورة لعدة أشخاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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