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" النواب" تناقش تعديلات قانون الرياضة

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"رياضة النواب" تناقش تعديلات قانون الرياضة " النواب" تناقش تعديلات قانون الرياضة

مصراوي Masrawy

06:39 م الأحد 14 فبراير 2021

(مصراوي):

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمقدمة من ورؤية النواب للتعديلات.

واستمعت اللجنة لمقترحات النواب، اليوم الأحد، عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها في القانون.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة التعديل.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضية في ، والتوجه لمزيد من الحوكمة للمضي قدمًا في تطوير ملف الرياضة المصرية، وتنمية الاستثمارات.

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