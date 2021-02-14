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مصدر أمني: صور "عيد الحب" على كوبرى ستانلي منذ عام 2017

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مصدر أمني: صور "عيد الحب" على كوبرى ستانلي منذ عام 2017 مصدر أمني: صور "عيد الحب" على كوبرى ستانلي منذ عام 2017

مصراوي Masrawy

06:33 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" بصور لتجمع عدد من المواطنين أعلى كوبرى ستانلى بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان (صور عيد الحب من على كوبرى ستانلي في إسكندرية).

وأوضح المصدر أن الصور المُشار إليها تعود إلى عام 2017، مؤكدًا اضطلاع الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المُشار إليها فى إطار الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار للحفاظ على صحة المواطنين.

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