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رئيسا المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين يبحثان إجراءات منح الثقة للحكومة

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رئيسا المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين يبحثان إجراءات منح الثقة للحكومة رئيسا المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين يبحثان إجراءات منح الثقة للحكومة

مصراوي Masrawy

06:27 م الأحد 14 فبراير 2021

بنغازي - (أ ش أ):
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي- في تصريح لبوابة (الوسط) الليبية، اليوم الأحد- أن المستشار عقيلة صالح، استقبل رئيس المجلس الرئاسي في القبة، ضمن زيارة الأخير لمدينة البيضاء التي وصلها في وقت سابق اليوم.
كما تناول اللقاء بحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، بالإضافة إلى عدة ملفات هامة.
ووصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي إلى مدينة البيضاء، وهي ثالث المدن التي زارها المنفي، بعد بنغازي وطبرق.

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