"السياحة" تطلق 19 دورة تدريبية متخصصة والتسجيل حتى اكتمال العدد

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للعاملين والمتخصصين والخريجين

أطلقت وزارة السياحة 19 برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الكوادر البشرية بالقطاع السياحي على منصة التعليم الإلكتروني ضمن برنامج أهلها، تهدف إلى تأهيل موظفي القطاعات السياحية من خلال التدريب على مجموعة من المهارات.

وشملت هذه البرامج صناعة السياحة، والعلاقات العامة والمراسم (البروتكول)، وتسويق الوجهات السياحية، والضيافة السعودية، وكيف تبدأ مشروعك السياحي، وتنمية المهارات القيادية والإشراقية، وبرنامج إعداد وتأهيل موظف حجز وقص تذاكر، وتنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي، وبرنامج تأهيل سائقي النقل، ودور المنظم والمرشد السياحي في إثراء تجربة الزائر، واللغة الإنجليزية في قطاع الضيافة، والتصوير الاحترافي للمواقع الطبيعية والسياحية، والتدبير الفندقي، وبرنامج محضر عصائر ومشروبات، وبرنامج إعداد الطاهي، وبرنامج إعداد مقدم أطعمة ومشروبات، وسلامة الأغذية، والأمن والسلامة في القطاع السياحي، والأمن السيبراني في القطاع السياحي.

‎وتستهدف هذه البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية بالإضافة إلى الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر، وسيكون التقديم متاحًا من اليوم الأحد بتاريخ 1442/07/02هـ الموافق 2021/02/14مـ، خلال موقع الوزارة المخصص للتدريب ويستمر على الدورات حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.