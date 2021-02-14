أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم

Print
وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم

مصراوي Masrawy

06:12 م الأحد 14 فبراير 2021

وكالات
توفي اليوم الأحد، الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
ونقل منعم منتصف يونيو الماضي، إلى المستشفى جراء إصابته بالتهاب رئوي، لكن الفحوصات أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا، وغادر المستشفى قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الـ90 الذي احتفل به في الثاني من يوليو.
وكان السياسي المخضرم والمحامي، شغل منصب رئيس الأرجنتين بين عامي 1989 حتى 1999، وكان منعم عضوًا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.
وواجه منعم بعد تركه الرئاسة اتهامات جنائية بتهم فساد، خاصة بشأن تصدير الأسلحة إلى الإكوادور وكرواتيا، وصدر في عام 2019 حكمًا بالسجن لمدة قرابة أربع سنوات بتهمة الاختلاس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية