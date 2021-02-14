وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم

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مصراوي Masrawy

وكالات

توفي اليوم الأحد، الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقل منعم منتصف يونيو الماضي، إلى المستشفى جراء إصابته بالتهاب رئوي، لكن الفحوصات أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا، وغادر المستشفى قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الـ90 الذي احتفل به في الثاني من يوليو.

وكان السياسي المخضرم والمحامي، شغل منصب رئيس الأرجنتين بين عامي 1989 حتى 1999، وكان منعم عضوًا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.

وواجه منعم بعد تركه الرئاسة اتهامات جنائية بتهم فساد، خاصة بشأن تصدير الأسلحة إلى الإكوادور وكرواتيا، وصدر في عام 2019 حكمًا بالسجن لمدة قرابة أربع سنوات بتهمة الاختلاس.