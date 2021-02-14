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بالصور.. قوات الأمن البيئي تضبط  120 طناً من الحطب المعروض للبيع في الرياض

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تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

بالصور.. قوات الأمن البيئي تضبط  120 طناً من الحطب المعروض للبيع في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أكثر من 120 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودع جنوب مدينة الرياض يديره مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية والسودانية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الرائد المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

بالصور.. قوات الأمن البيئي تضبط  120 طناً من الحطب المعروض للبيع في الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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