مجدداً.. "إيبولا" يضرب غينيا

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وفاة 3 مرضى على الأقل

أعلنت غينيا تفشياً جديداً لفيروس إيبولا، اليوم الأحد، مع عودة الاختبارات إيجابية للفيروس، بعد وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل، ومرض أربعة في جنوب شرق البلاد في أول ظهور للمرض هناك منذ أسوأ تفشٍّ للمرض في العالم في 2013-2016.

وأصيب المرضى السبعة بالإسهال والقيء والنزيف، بعد حضورهم دفنة في محافظة جويك.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها عزلت من لا يزالون على قيد الحياة في مراكز العلاج، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يتضح ما إذا كان الشخص المدفون في الأول من فبراير قد توفي بسبب إيبولا، وكانت ممرضة في مركز صحي محلي توفيت من مرض غير محدد بعد نقلها لتلقي العلاج.