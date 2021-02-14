أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجدداً.. "إيبولا" يضرب غينيا

Print
مجدداً.. "إيبولا" يضرب غينيا مجدداً.. "إيبولا" يضرب غينيا
وفاة 3 مرضى على الأقل

مجدداً..

أعلنت غينيا تفشياً جديداً لفيروس إيبولا، اليوم الأحد، مع عودة الاختبارات إيجابية للفيروس، بعد وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل، ومرض أربعة في جنوب شرق البلاد في أول ظهور للمرض هناك منذ أسوأ تفشٍّ للمرض في العالم في 2013-2016.

وأصيب المرضى السبعة بالإسهال والقيء والنزيف، بعد حضورهم دفنة في محافظة جويك.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها عزلت من لا يزالون على قيد الحياة في مراكز العلاج، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يتضح ما إذا كان الشخص المدفون في الأول من فبراير قد توفي بسبب إيبولا، وكانت ممرضة في مركز صحي محلي توفيت من مرض غير محدد بعد نقلها لتلقي العلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية