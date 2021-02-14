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شرطة الرياض تكشف حقيقة الاعتداء على موظف حراسات أمام مدخل مركز تجاري

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شرطة الرياض تكشف حقيقة الاعتداء على موظف حراسات أمام مدخل مركز تجاري شرطة الرياض تكشف حقيقة الاعتداء على موظف حراسات أمام مدخل مركز تجاري
جرى إيقاف الطرفين وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تكشف حقيقة الاعتداء على موظف حراسات أمام مدخل مركز تجاري

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية، وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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