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ضمك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. ويسقط الهلال بهدف في الدقيقة 45

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ضمك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. ويسقط الهلال بهدف في الدقيقة 45

فجر ضمك مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاق الهلال الهزيمة الثالثة هذا الموسم، والأخير فشل في استعادة المركز الثاني بهدف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر بينما توقف الرصيد النقطي للهلال عند 33 نقطة في المركز الثالث.

لجأ الهلال في الشوط الأول إلى سلاح التسديد من أجل فك الصلابة الدفاعية لضمك لكن محاولاته باءت بالفشل أبرزها تصويبة الأرجنتيني لوسيانو فييتو من خارج المنطقة لكن كرته علت قليلاً على بعد سنتميترات من العارضة (24).

أعقبها هداف الفريق الفرنسي قوميز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن كرته وجدت الحارس مصطفى زغبة في طريقها(26).

رد أصحاب الضيافة كاد أن يكون حاسماً حينما قاد منصور حمزي هجمة مرتدة تبادل خلالها الكرة مع بيلجيرينو الذي بدوره مرر تمريرة بينة مميزة إلى منصور حمزي ليطلق الأخير قذيفة صاروخية أنقذها حارس الهلال حبيب الوطيان ببراعة (37).

وعكس سير مجريات اللقاء تمكن مدافع ضمك فاروق الشافعي من مخادعة حبيب الوطيان وتسجيل الهدف الأول بعد أن ارتقى فوق الجميع لاستقبال عرضية الكرواتي دوماغوج أنتوليتش ليحولها برأسه قوية داخل الشباك عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

ورغم أن الهلال فرض سيطرته في الشوط الثاني وبادر بشن هجمات على مرمى ضمك عن طريق إرسال الكرات العرضية من الأطراف لكنه فشل في اختراق دفاع ضمك الذي استبسل لاعبوه في إبعاد تلك الكرات.

ضمك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. ويسقط الهلال بهدف في الدقيقة 45

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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