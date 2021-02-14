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مقتل ثلاثة جنود في انفجار شرق أوكرانيا

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مقتل ثلاثة جنود في انفجار شرق أوكرانيا مقتل ثلاثة جنود في انفجار شرق أوكرانيا

مصراوي Masrawy

05:38 م الأحد 14 فبراير 2021

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، إن ثلاثة جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في شرقي أوكرانيا.

وقتل الجنود الحكوميون أثناء توجههم إلى مواقع بالقرب من مدينة نوفولوهانسكي في منطقة دونيتسك.

ويأتي مقتل الجنود الثلاثة بعد أيام من مقتل جنديين حكوميين آخرين في قتال يوم الخميس في المنطقة المتنازع عليها، على الرغم من وقف إطلاق النار المستمر منذ يوليو 2020.

واتهم الانفصاليين المدعومين من الجيش الأوكراني مؤخرًا بتغيير مواقعه عدة مرات. وقتل ما لا يقل عن 10 جنود وأصيب نحو 20 آخرين منذ بداية العام في الجانب الحكومي وحده.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع القتال في أبريل 2014 بأكثر من 13 ألف شخص. ولم يتم بعد تنفيذ خطة سلام تم التوصل إليها قبل ستة أعوام بوساطة فرنسية ألمانية.

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