أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعثة الصحة العالمية في ووهان تكتشف علامات على انتشار كورونا قبل ديسمبر 2019

Print
بعثة الصحة العالمية في ووهان تكتشف علامات على انتشار كورونا قبل ديسمبر 2019 بعثة الصحة العالمية في ووهان تكتشف علامات على انتشار كورونا قبل ديسمبر 2019

مصراوي Masrawy

05:27 م الأحد 14 فبراير 2021

الصين - (ا ش ا)

قال بيتر بن إمباريك رئيس فريق الدراسة المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين في مدينة ووهان الصينية، إن فريقه اكتشف علامات تدل على أن انتشار المستجد كان على نطاق واسع في ديسمبر 2019، بما في ذلك وجود أكثر من سلالة للفيروس في المدينة خلال الفترة نفسها.

وأضاف إمباريك، في مقابلة حصرية مع "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد: "كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر.. وهو اكتشاف جديد"، وأن العلماء الصينيين قدموا إلى فريقه 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر 2019، من بينها 100 حالة تم تأكيد إصابتها من خلال الاختبارات المعملية و74 حالة أخرى من خلال التشخيص السريري للأعراض المرضية، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون هناك أكثر من 1000 مصاب بالفيروس في ووهان في ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن فريقه وجد في العينات التي تم أخذها من المرضى في أوائل ديسمبر 2019، أكثر من 13 تسلسلاً جينيا لفيروس (SARS-COV-2)، مضيفا أنه يمكن، إذا تم فحص هذه التسلسلات مع بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر عام 2019، توفير أدلة حول جغرافية وتوقيت تفشي المرض قبل ديسمبر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

شبكة عيون الإخبارية