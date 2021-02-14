وزير يوناني: مزاعم منع دخول مهاجرين للبلاد أكاذيب تركية

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مصراوي Masrawy

أثينا - (د ب أ)

نفى وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس مزاعم بأن بلاده تمنع بشكل قسري مهاجرين في شرق المتوسط من دخولها، من دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء.

وقال ميتاراكيس لصحيفة "تو فيما" اليونانية إن المزاعم لما يطلق عليها بمحاولات صد "هي جزء من استراتيجية شاملة من أخبار كاذبة" تروج لها تركيا عبر بعض المنظمات غير الحكومية وشبكات مهربين".

وأضاف ميتاراكيس إن تحقيقات سابقة من جانب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" وخفر السواحل اليوناني لم تؤكد هذه المزاعم، بل أظهرت أن حماية الحدود قد تمت "في إطار القانون الدولي والقيم الأوروبية".

وفي الأشهر القليلة الماضية، اتهمت منظمات إغاثة ووسائل إعلام بشكل متكرر قوات الحدود اليونانية، بقيادة قوارب مطاطية بشكل غير قانوني وعلى متنها مهاجرون إلى تركيا.