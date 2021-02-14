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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد المؤسسات الليبية

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد المؤسسات الليبية رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد المؤسسات الليبية

مصراوي Masrawy

05:26 م الأحد 14 فبراير 2021

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات، مسألة توحيد المؤسسات.

وذكر المجلس البلدي في البيضاء، في بيان نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد، أن اللقاء شارك فيه عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل ووردامة وعمر المختار وعدد من النشطاء والحكماء، وذلك ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المنفي "تمهيدا لتنفيذ مهام المجلس الرئاسي الرئيسية، وعلى رأسها المصالحة الوطنية".

وكان في استقبال المنفي عميد بلدية البيضاء علي حسين، وتناول الاجتماع بينهما "التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة خاصة مسألة توحيد المؤسسات التي أثرت سلبا على المواطن وعلى البلديات"، حسب البيان.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها التي يقوم بها المنفي منذ تسميته رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد بعدما زار كلا من بنغازي الخميس الماضي، وطبرق الجمعة.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي، الأسبوع الماضي، المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس.

كما تم انتخاب عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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