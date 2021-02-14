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"سانا": القوات التركية تستهدف بالمدفعية محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة

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"سانا": القوات التركية تستهدف بالمدفعية محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة "سانا": القوات التركية تستهدف بالمدفعية محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة

مصراوي Masrawy

05:20 م الأحد 14 فبراير 2021

سوريا - (أ ش أ)

واصلت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقًا من نقاط انتشارها بريف الرقة الشمالي، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبالأراضي المزروعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية أن "القوات التركية ومرتزقتها كثفوا في الآونة الأخيرة اعتداءاتهم على هذه المناطق لدفع الأهالي إلى مغادرتها وإطلاق يد التنظيمات الإرهابية للاستيلاء على منازل الأهالي والمحاصيل الزراعية، كما فعلوا في العديد من المناطق بأرياف الحسكة والرقة ودير الزور".
واستهدفت القوات التركية ومرتزقتها، الخميس الماضي، بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة الطريق الدولي (حلب - الحسكة) في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى احتراق سيارة مدنية، دون وقوع إصابات بشرية.

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