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ممثل "تنظيم الاتصالات" أمام البرلمان: الجهاز ليس معنيًا بإغلاق المواقع الإباحية

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ممثل "تنظيم الاتصالات" أمام البرلمان: الجهاز ليس معنيًا بإغلاق المواقع الإباحية ممثل "تنظيم الاتصالات" أمام البرلمان: الجهاز ليس معنيًا بإغلاق المواقع الإباحية

مصراوي Masrawy

05:13 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن حجب المواقع الإباحية في ، بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد ممثل الجهاز، خلال اجتماع اللجنة، أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليس له علاقة بحجبها، لافتًا إلى أن هناك أمور قانوينة تحكم مسألة الحجب، موضحًا أن قرار الحجب لابد أن يتم بموجب حكم قضائي.

وتابع: "تلك المواقع بالملايين وصعب إغلاقها، وحتى لو أغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر".

وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات، ينحصر في تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.

وواصل: "مواجهة المواقع الإباحية تقع على عاتق المجتمع كله، لأنها تتعلق بالوازع الديني، وندعو الجميع لتحمل المخاطر".

وأكد أن الجهاز ليس معنيًا إطلاقًا بتتبع المواقع الإباحية، لكن في حالة وجود حكم قضائي، سيبلغ الجهاز الشركة المعنية عن خدمة الإنترنت، لحجب الموقع، مؤكدًا ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضح ومحدد لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.

من ناحيته اعترض النائب محمود أبو الخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، قائلًا: "هل نترك الأمور سداح مداح"، متسائلًا كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع؟.

وواصل: "بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد أصبح أطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع الإنترنت ولا يمكن أن نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم"، لافتًا إلى أن الأمر ليس مرتبط بالمواقع الإباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لألعاب العنف يجب حجبها.

وعقب ممثل جهاز الاتصالات مضيفًا أن الإنترنت يجب أن نأخذه على عيبه، وأن نتجنب السلبيات ونأخذ منه الإيجابيات: "على الأسرة أن تتحمل دورها التربوي والديني".

وقرر النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة تأجيل مناقشة المقترح لمزيد من الدراسة.

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