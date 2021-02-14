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جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها

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من إحدى اللقاحات الأربعة المعتمدة من الصحة العالمية

جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها

يشير المعدل العالمي إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا تزامنا مع انتشار اللقاحات وأضنواعها.

هذا الأمر شجع العديد من الدول لفتح حدودها للمسافرين المحصنين ضدّ وبدون أي قيود سواء من حجر صحي او أي فحص طالما أنك تحمل شهادة التطعيم بالجرعتين.

وفيما يلي الوجهات التي ترحب بالسائحين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا:
سيشيل
أعلنت سيشيل أنها سترحب بالسياح المحصنين ضد الفيروس من كافة الدول ويجب أيضاً على الأشخاص أن يقدموا شهادة أصلية من هيئة الصحة الوطنية الخاصة بهم كدليل على أنهم قد تلقوا جرعتين من إحدى اللقاحات الأربعة المعتمدة من الصحة العالمية.

رومانيا
قررت رومانيا عدم حاجة المسافرون الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا للحجر الصحي فور وصولهم إليها، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في البلاد أن الأشخاص القادمين من دول أو مناطق ذات مخاطر وبائية عالية، أم الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس، معفون من تدابير الحجر الصحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاح ومرت عليه 10 أيام منذ أن تم إعطاء الجرعة الثانية قبل وصولهم.

أيسلندا
أعفت السلطات الأيسلندية كل من يقدم شهادة تطعيم دولية سارية المفعول باللقاح الكامل المعتمد ضد فيروس كورونا من إجراء فحص الـ PCR والخضوع للحجر الصحي وخاصة من دول أوروبا.

قبرص
ألغت قبرص متطلبات الدخول (PCR والحجر الصحي) للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا ولكن البداية ستكون من شهر مارس 2021 عندها لن يحتاج المسافرون الّذين تلقوا اللقاح إلى الامتثال لقواعد الدخول الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

إستونيا
سمحت إستونيا برفع القيود المفروضة على الزوار الذين اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا إما عن طريق العدوى ثم التعافي من الفيروس، أو عن طريق التطعيم بالجرعتين من اللقاحات المعتمدة.

جورجيا
رفعت جورجيا جميع قيود دخول المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الخارجية الجورجية أن مواطني جميع الدول الذين يسافرون جواً من أي دولة يمكنهم دخول جورجيا إذا قدموا الوثيقة التي تؤكد الدورة الكاملة جرعتان من أي لقاح ضد كورونا.

بولندا

أخيرًا فتحت بولندا حدودها حاليًا فقط لسكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جورجيا واليابان وكندا ونيوزيلندا وتايلاند وكوريا الجنوبية وتونس وأستراليا في حالة تقديم شهادة تطعيم تثبت أنهم أكملوا جرعتين.

جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها

جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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