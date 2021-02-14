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بعد الإجراءات المشددة... ألمانيا تمنع دخول 500 شخص من الحدود التشيكية والنمساوية

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بعد الإجراءات المشددة... ألمانيا تمنع دخول 500 شخص من الحدود التشيكية والنمساوية بعد الإجراءات المشددة... ألمانيا تمنع دخول 500 شخص من الحدود التشيكية والنمساوية

مصراوي Masrawy

04:40 م الأحد 14 فبراير 2021

شيرينج- (د ب أ):

منعت السلطات الألمانية في ولاية بافاريا أكثر من 500 شخص من الدخول عبر المعابر الحدودية مع التشيك وولاية تيرول النمساوية وذلك بعد مضي أول 12 ساعة على تطبيق الإجراءات المشددة على الحدود الألمانية لمكافحة جائحة كورونا في ظل انتشار طفرات الفيروس.

وخلال حضوره لقاء مع ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، ويوأخيم هيرمان، وزير الداخلية البافاري، قال كارل-هاينز بلومل، رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في مدينة شيرندينج اليوم الأحد إن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الدخول إلى البلاد وفقا للقواعد الجديدة.

وأضاف بلومل أنه تم إجراء تفتيش على أكثر من 1700 شخص منهم أكثر من 700 شخص على الحدود التشيكية.

وأشار بلومل إلى كثافة عمل الشرطة الاتحادية في هذه الأيام وإلى الحاجة إلى كل القوات، وقال إن الشرطة تتعاون بشكل وثيق في أعمال الرقابة والتفتيش مع شرطة الحدود البافارية التي تتولى المسؤولية عن جزء من نقاط التفتيش بطول الحدود مع التشيك وولاية تيرول.

وبدأت أعمال الرقابة ليلة أمس في ظل جو قارس البرودة استمر حتى اليوم حيث انخفضت درجات الحرارة عن الصفر.

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