فوكوشيما: زلزال قوي ضرب اليابان في الذكرى العاشرة لأسوأ كارثة نووية شهدتها البلاد

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طوكيو- (بي بي سي):

أصيب أكثر من 100 شخص وانقطعت الكهرباء عن ما يقارب مليون منزل في اليابان جراء الزلزال القوي الذي وقع قبالة ساحل فوكوشيما بقوة 7.3 درجة بمقياس ريختر، يوم السبت.

ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال قبل أسابيع قليلة من الذكرى العاشرة لزلزال تسونامي مدمر ضرب فوكوشيما، وأدى لمقتل 18 ألف شخص وتسبب في أزمة نووية كبيرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزال السبت قد يكون أحد توابع الزلزال المدمر الذي وقع في 2011. وحذرت من إمكانية استمرار وقوع هزات ارتدادية على مدار سنوات طويلة بعد أي زلزال كبير.

وقبل عقد تقريبا حدث تسونامي ضخم على سواحل فوكوشيما ضرب مناطق سكنية ومحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية ودمرها، وتسبب في تسرب نووي وصف بأنه الأسوأ منذ كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل عام 1986.

وقعت انهيارات أرضية وتوقفت حركة القطارات في فوكوشيما جراء الزلزال الذي وقع في المحيط الهادئ.

وقالت الوكالة اليابانية إن الزلزال الأخير وقع قرب منتصف ليل السبت، على عمق 60 كيلومترا في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لليابان.

واستمرت الهزات الارتدادية في ضرب المنطقة منذ ذلك الحين.

وتوقفت خدمات القطارات وحدثت انهيارات أرضية، وتسبب أحدها في دفن مجمع لرياضة السيارات.

لكن لم ترد تقارير عن مشكلات في المحطات النووية.

وقال سكرتير مجلس الوزراء كاتسوبو كاتو في مؤتمر صحفي إن التقييمات جارية وتشمل المحطات النووية في المنطقة.

وأكد أنه "يجري تقييم الإصابات والأضرار الهيكلية". وأضاف أنه جرى تعليق جزء من شبكة القطارات السريعة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال: "تلقينا تقارير تفيد بعدم رصد أي خلل في محطتي أوناغاوا وفوكوشيما دايتشي النوويتين".

كما أعلنت شركة "تيبكو" المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية عبر تويتر أنها لم ترصد أي خلل في مصانعها.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن معظم سكان الساحل يغادرون منازلهم نحو مناطق مرتفعة، رغم التطمينات الصادرة عن المسؤولين.

ونقلت عن رجل خمسيني قوله: "حتى وإن قال الناس إنه يجب عدم القلق بشأن تسونامي، لا أصدق. تعلمت من خبرتي المريرة قبل عشر سنوات ولهذا غادرت".