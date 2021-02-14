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جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال

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جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال
للمساهمة في توطين الوظائف القيادية في القطاعات المختلفة

جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال

أقرت جامعة جازان برنامج الماجستير التنفيذي في الجلسة السادسة لمجلس الجامعة، للمساهمة في توطين الوظائف القيادية والتنفيذية في القطاعات المختلفة ولتعزيز قدرات المنتسبين للبرنامج، وتحفيز مواهبهم في مجال الإدارة والقيادة.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور صالح بن محمد صالح، أن أهمية البرنامج وحاجة المجتمع له هو ما جعل الجامعة تبادر لإطلاق البرنامج لتنمية قدرات رجال الأعمال في هذا المجال باعتماد البرنامج على التدريس التفاعلي والتركيز على الجانب العملي، ودراسة الحالات وتبادل الخبرات بين الدارسين بعضهم البعض.

وأضاف الدكتور صالح أن البرنامج يهدف لزيادة فعالية الأداء في قطاعات الأعمال، وتطوير الفكر الإداري والقيادي في مجتمع الأعمال، وتطوير المهارات العلمية والعملية لدى المتخصصين في مجالات إدارة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في قطاعات الأعمال.

وأشار صالح إلى أن البرنامج يستهدف مؤسسات القطاع الخاص والجهات التي يمكن أن تستفيد من مهنيين ومدراء تنفيذيين والراغبين في الحصول على درجة الماجستير الذين يريدون التقدم في وظائفهم وشحذ مهاراتهم الإدارية ومهارات اتخاذ القرارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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