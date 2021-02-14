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الأردن يبدأ في تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين خلال يومين

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الأردن يبدأ في تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين خلال يومين الأردن يبدأ في تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين خلال يومين

مصراوي Masrawy

04:29 م الأحد 14 فبراير 2021

عمان- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية البدء في تنفيذ حملة التطعيم ضد (كوفيد-19) داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين من المسجلين رسمياً على رابط التسجيل المخصص، خلال يومين.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد- أن الحملة تعتبر إجراء احترازيا ضمن خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء جائحة كورونا وبما يساهم في حماية اللاجئين السوريين في المخيمات والمقيمين على أرض الأردن في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا خاصة للفئات المستهدفة لتلقي المطعوم والتي حددتها الوزارة ضمن أولويات المرحلة الأولى وبما يكفل تطبيق معايير الاحترام المتساوي وبما يحقق العدالة بين المواطنين والمقيمين واللاجئين على أرض المملكة، وينسجم مع الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة اتباعها منذ بدء الإعلان عن استعدادات تنفيذ حملة التطعيم، الإجراءات التي تهدف لتحقيق العدالة في توزيع مطعوم (كوفيد-19) للفئات المستهدفة، ووضعت ضمن أولوياتها نشر الوعي والتثقيف الصحي بين اللاجئين والمقيمين حول أهمية التسجيل لتلقي مطعوم كورونا، إضافة لاهتمامها بتزويد مراكز التطعيم المخصصة لهم بالأدلة الإرشادية حول آلية التسجيل لتلقي المطعوم والنشرات التثقيفية لمراجعي مراكز التطعيم، بهدف نشر الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا خلال هذه المرحلة أسوة بالمواطنين في الأردن.

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