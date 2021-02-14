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شرطة تُحبط ترويج 10 آلاف عبوة عصائر فاسدة في الأسواق

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شرطة التموين تُحبط ترويج 10 آلاف عبوة عصائر فاسدة في الأسواق شرطة تُحبط ترويج 10 آلاف عبوة عصائر فاسدة في الأسواق

مصراوي Masrawy

04:28 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، مالك مصنع لإنتاج العصائر"بدون ترخيص"، بمحافظة الغربية، 10 آلاف عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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