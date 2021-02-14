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واجب وطني.. شباب "يلا سيسي" يعلنون انضمامهم إلى مبادرة "حياة كريمة"

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واجب وطني.. شباب "يلا سيسي" يعلنون انضمامهم إلى مبادرة "حياة كريمة" واجب وطني.. شباب "يلا سيسي" يعلنون انضمامهم إلى مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

04:39 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن أحمد صياد، المنسق العام لحملة "يلا سيسي"، الحملة الشبابية الرسمية لترشيح الرئيس عبد الفتاح بانتخابات الرئاسة الماضية، مشاركة شباب الحملة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف صياد، في بيان صحفي صادر عن الحملة، اليوم الأحد، أن شباب "يلا سيسي" أعلنوا تطوعهم ودعمهم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فور تدشينها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حرصًا من الحملة على الإسهام في تنمية الريف وتوفير حياة كريمة لأهالينا، ومشاركة شباب "يلا سيسي" بدور مجتمعي فعال وإيجابي مساند لسياسات الدولة ومبادرات الرئيس التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين .

وأوضح صياد أن شباب حملة "يلا سيسي" سيشاركون بجميع الأنشطة التطوعية للمبادرة الرئاسية، داعيًا الشباب المصري إلى التطوع والانضمام إلى تلك المبادرة التاريخية التي سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب باعتبارها حدثًا غير مسبوق، مؤكدًا أن مساهمة الشباب في بناء وطنهم واصطفافهم خلف القيادة السياسية الحكيمة هو واجب وطني يجب أن يحرص كل شاب مصري على الانضمام إليه.

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