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القوى العاملة: تعيين 20 شابا وتفتيش 129 منشأة بشمال سيناء

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القوى العاملة: تعيين 20 شابا وتفتيش 129 منشأة بشمال سيناء القوى العاملة: تعيين 20 شابا وتفتيش 129 منشأة بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

04:20 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، 20 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 110 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

وأوضح الوزير، أنه تم صرف ألفان جنيه منحة مولود لعامل، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 280 عاملاً بإجمالي 140 ألف جنيه كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، في تقرير للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، إن المديرية استخرجت 46 شهادة قياس مستوى المهارة، و 45 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وبحث 10 شكاوي عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 9 شكاوى للمحكمة العمالية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 2 منشأة يعمل بها 230 عاملا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 10 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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