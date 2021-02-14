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: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا لم تثمر عن شيء ملموس

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مصر: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا لم تثمر عن شيء ملموس : مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا لم تثمر عن شيء ملموس
"شكري" شدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل الملء

مصر: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا لم تثمر عن شيء ملموس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن المفاوضات بشأن سد النهضة مع إثيوبيا، لم تثمر عن شيء ملموس، ولم تأت بالنتائج المرجوة.

وشدد وزير الخارجية سامح شكري، على أنه يجب التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، المقرر في يونيو، من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، ويراعي مصالح الدول الثلاث، وفقاً لبيان نشرته الوزارة على حسابها على "فيسبوك".

وأشار إلى أن تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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