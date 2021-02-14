لاند سكيب وتشطيبات.. ننشر أحدث صور لشقق "سكن لكل المصريين"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى جهاز مدينة السادات من تنفيذ وتشطيب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وينشر مصراوي أحدث صور من تشطيبات شقق سكن لكل المصريين بمدينة السادات.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز السادات إنه يتم تشطيب الشقق بأعلى قدر من الجودة، حيث يتسلم الحاجز وحدته السكنية كاملة من كل أعمال المرافق والدهانات، بدون أي عيوب، لافتًا إلى أن المشروع يتم توفير به مساحات خضراء كبيرة وبرجوالات وكذلك مشروعات خدمية متنوعة.

وأضاف منيع لمصراوي، أنه يتم تنفيذ 5640 سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2460 شقة بحي النور، باستثمارات بلغت نحو 545 مليون جنيه ضمن المرحلة الأخيرة، وربطها على المرافق الرئيسية، لافتًى إلى أنه يجرى الآن الانتهاء من الأعمال النهائية لللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء عدد من البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة كمتنزه للمواطنين الذين سيتسلمونه.

وتابع رئيس الجهاز: يتم حاليا تنفيذ 3180 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين بحي النور لتخصيصها للمستفيدين من المشروع.

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