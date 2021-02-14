أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لاند سكيب وتشطيبات.. ننشر أحدث صور لشقق "سكن لكل المصريين"

Print
لاند سكيب وتشطيبات.. ننشر أحدث صور لشقق "سكن لكل المصريين" لاند سكيب وتشطيبات.. ننشر أحدث صور لشقق "سكن لكل المصريين"

مصراوي Masrawy

04:12 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى جهاز مدينة السادات من تنفيذ وتشطيب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وينشر مصراوي أحدث صور من تشطيبات شقق سكن لكل المصريين بمدينة السادات.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز السادات إنه يتم تشطيب الشقق بأعلى قدر من الجودة، حيث يتسلم الحاجز وحدته السكنية كاملة من كل أعمال المرافق والدهانات، بدون أي عيوب، لافتًا إلى أن المشروع يتم توفير به مساحات خضراء كبيرة وبرجوالات وكذلك مشروعات خدمية متنوعة.

وأضاف منيع لمصراوي، أنه يتم تنفيذ 5640 سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2460 شقة بحي النور، باستثمارات بلغت نحو 545 مليون جنيه ضمن المرحلة الأخيرة، وربطها على المرافق الرئيسية، لافتًى إلى أنه يجرى الآن الانتهاء من الأعمال النهائية لللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء عدد من البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة كمتنزه للمواطنين الذين سيتسلمونه.

وتابع رئيس الجهاز: يتم حاليا تنفيذ 3180 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين بحي النور لتخصيصها للمستفيدين من المشروع.

اقرأ أيضًا:

"الإسكان" تعلن موعد الاستعلام عن نتيجة الحجز في "سكن لكل المصريين" برسائل الموبايل

الإسكان تعلن أولوية التخصيص للمتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين"

"ماتخسرش شقتك".. كيف تتعامل مع مندوب استعلام شقق الإسكان؟ (سؤال وجواب)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية