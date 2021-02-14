أمانة الإفتاء العالمية تصدر عددا جديدا من نشرتها الشهرية "جسور"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرتها الشهرية (جسور) الناطقة بلسان الأمانة؛ تعرض فيه كيف كانت رسالة الإسلام ودعوته عالمية شاملة، عنيت بعلاقات الأمم فيما بينها، ووضعت إطار عاما لتلك العلاقات، وبينت أهميتها وحدودها العامة.

ويأتي عدد (جسور) الجديد في خضم التطورات المتتابعة على صعيد الأحداث الدولية، التي تؤثر بشكل مباشر على سياق علاقات الدول فيما بينها، حيث تبين أن للإسلام رسالته الخاصة في تلك العلاقات؛ فقد أسهمت الحضارة العربية إسهامًا بارزًا في الحضارة الغربية، وجاءت إنسانية في مبادئها، دولية في نطاقها.

كما يضم العدد الجديد موضوعات مهمة، حيث يأخذنا باب "عالم الإفتاء" في جولة إخبارية إفتائية ننشر فيها مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية في العالم، وفي باب "أعلام الإفتاء" يغوص العدد في تفاصيل أحد نماذج علماء الإسلام الفريدة، ويستعرض قطوفًا من حياة العلامة الشيخ محمد عبد الله دراز، الذي أثرى سجل الدعوة والعلاقات الدولية بأعمال ومساهمات شتى.. كذلك تعرض علينا في باب "المؤشر العالمي للفتوى" تحليلًا جديدًا تحت عنوان (رؤية استشرافية لـ"فقه ما بعد كورونا").

أما في باب "رؤى إفتائية" فيتناول العدد موضوعًا جديدًا بعنوان "مراعاة الفتوى لمتغيرات الواقع الدولي".. كما يتناول باب "فتوى أسهمت في حل مشكلة" تأصيلًا لمسألة "العلاقات الدولية في الإسلام والاحتكام إلى القانون الدولي".. أما في باب "مراجع إفتائية" فيتم عرض كتاب "السياسة الشرعية" للشيخ عبد الوهاب خلاف، وفي باب "تطوير المؤسسات الإفتائية" تواصل جسور عرض مقالاتها حول أسس وأساليب العملية الإفتائية(٣).

وإثراءً لموضوعات العدد نشرت (جسور) في باب "منبر المفتين" مقالًا بعنوان (فقه الأمل) للدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومقالا آخر بالإنجليزية بعنوان (The Higher Objectives of Islamic Law) يتناول فيه المقاصد العليا للشريعة الإسلامية.

فيما يكتب هاني ضوة نائب المستشار الإعلامي لمفتي مصر ومدير تحرير نشرة (جسور) مقالًا بالعربية والإنجليزية يتحدث فيه عن وثيقة المدينة المنورة التي تعد أول دستور إسلامي يؤسس للمواطنة وقبول الآخر.

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