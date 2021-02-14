أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متظاهرو ميانمار يستمرون في رفض الانقلاب.. والجيش عاجز عن وقف إضراب الموظفين

Print
متظاهرو ميانمار يستمرون في رفض الانقلاب.. والجيش عاجز عن وقف إضراب الموظفين متظاهرو ميانمار يستمرون في رفض الانقلاب.. والجيش عاجز عن وقف إضراب الموظفين
المحتجون يمنعون السلطة من قطع الكهرباء

متظاهرو ميانمار يستمرون في رفض الانقلاب.. والجيش عاجز عن وقف إضراب الموظفين

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع ميانمار، في اليوم التاسع من المظاهرات المناهضة للانقلاب، اليوم (الأحد)، في الوقت الذي يسعى فيه حكام الجيش الجدد إلى احتواء إضراب لموظفي قد يشلّ قدرتهم على إدارة البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطارات في أجزاء من البلاد توقفت عن العمل بعد أن رفض الموظفون الذهاب إلى العمل، في حين نشر الجيش جنوده في محطات توليد الكهرباء ليواجهه حشود غاضبة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأمر المجلس العسكري موظفي الخدمة المدنية بالعودة إلى العمل، أمس، مهددين باتخاذ إجراءات، لكن مئات من عمال السكك الحديدية شاركوا في مظاهرات في العاصمة التجارية يانجون، اليوم، حتى عندما توجهت الشرطة إلى مجمعهم السكني في ضواحي المدينة لأمرهم بالعودة إلى العمل، أجبروها على المغادرة بعد أن تجمعت حشود غاضبة.

ونشر الجيش جنودًا في محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية؛ مما أدى إلى مواجهة مع المتظاهرين، الذين أعلنوا أن العسكر يعتزمون قطع الكهرباء؛ لتنفيذ اعتقالات ليلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل الحكومة ومكافحة كورونا

الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل الحكومة ومكافحة كورونا

الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة.. والتموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم الحديثة

حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة.. والتموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم الحديثة

المبعوث الأممي إلى ليبيا: البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة المصادقة على الحكومة

المبعوث الأممي إلى ليبيا: البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة المصادقة على الحكومة

شبكة عيون الإخبارية