أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تنفي وقوع خسائر في الأرواح بين مواطنيها بعد زلزال اليابان

Print
كوريا الجنوبية تنفي وقوع خسائر في الأرواح بين مواطنيها بعد زلزال اليابان كوريا الجنوبية تنفي وقوع خسائر في الأرواح بين مواطنيها بعد زلزال اليابان

مصراوي Masrawy

04:00 م الأحد 14 فبراير 2021

سول- (أ ش أ):

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها لم تتلق أي تقارير حول وقوع خسائر في الأرواح بين مواطنينها في اليابان، بعد تعرض البلاد لزلزال عنيف بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل محافظة "فوكوشيما" اليابانية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، أن قنصليتها العامة في مدينة سنداي باليابان سعت للتحقق من عدم وقوع خسائر في الأرواح بين المواطنين الكوريين من خلال الاتصال بالجالية الكورية لدى اليابان وغيرها، وأنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح.

ووقع الزلزال في غضون الساعة 11:00 مساء يوم أمس السبت بالتوقيت المحلي قبالة ساحل محافظة فوكوشيما باليابان، مما أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص، وفقا لوسائل إعلام يابانية.

وأضافت الخارجية الكورية بأنها ستدعو إلى توخي الحذر من الهزات الارتدادية من خلال الموقع الإلكتروني للبعثات الكورية لدى اليابان وغيرها، متعهدة بتقديم الدعم القنصلي اللازم مع الحفاظ على الاتصال الوثيق مع الجالية الكورية هناك.

ويقيم ما يقرب من 1300 مواطن كوري جنوبي في محافظة فوكوشيما، وحوالي 3.200 في محافظة مياجي القريبة من فوكوشيما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية