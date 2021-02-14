صحيفة فرنسية: لقاح "سانوفي" لن يكون جاهزا هذا العام

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باريس- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية، أن اللقاح الخاص بشركة "سانوفي" الفرنسية للادوية، لن يكون جاهزا هذا العام، وذلك بحسب ما ورد في مقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة، بول هدسون.

وكان مسؤول في الشركة التي تتخذ من باريس مقرا لها، قال في الثامن من فبراير الجاري، إن اللقاح سيكون جاهزا على الأرجح في نهاية العام الحالي أو في مطلع عام 2022.

وأشار هدسون في المقابلة التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للانباء، إلى أن "سانوفي" سوف تبدأ أيضا في إجراء تجارب على اللقاحات المضادة لمرض الإنفلونزا.